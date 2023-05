Topkok Sergio Herman: intentie-overeenkomst met het Kruisherenhotel in Maastricht. — © ANP

Maastricht

Sergio Herman heeft een intentie-overeenkomst getekend met het Kruisherenhotel vlak over de grens in Maastricht. De Zeeuwse topkok moet straks de uitbreiding van het hotel extra cachet geven. “Maar het is nog niet zeker.”