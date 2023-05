Michael Freilich (N-VA) doet bij parket aangifte over Bpost

Freilich en zijn fractieleider Peter De Roover trekken dinsdagvoormiddag naar het Brusselse parket. Ze gaan er bij de procureur des konings van de rechtbank van eerste aanleg een aangifte doen. Net op de dag dat de Kamercommissie Overheidsbedrijven de voorzitter van Bpost Audrey Hanard op de rooster gaat leggen over de wantoestanden die de voorbije weken en maanden aan het licht zijn gekomen.

Freilich is naar eigen zeggen tijdens zijn speurtocht naar de situatie bij Bpost op verschillende elementen gestoten die volgens hem kunnen wijzen op strafbare feiten. “Zowel bij de federale overheid, de federale kabinetten als bij Bpost,” zegt hij dinsdag. Die dossiers overhandigt hij nu aan het parket.

Het gerecht heeft al een strafonderzoek opgestart naar de toekenning van het contract voor de krantenbedeling. Of er ook wordt gezocht naar andere strafbare feiten - zoals rond de overfacturatie aan de overheid in contracten zoals de 679-rekeningen, de inning van boetes of de afgifte van nummerplaten - is niet duidelijk.

© BELGA

“Collega Freilich leverde uitstekend werk. Dat heeft er voor gezorgd dat meerdere deksels van onwelriekende Bpost-potten werden gelicht. Er bestaat echter een grens tussen de wetgevende, controlerende macht en de rechtsprekende macht. Daar zijn we stilaan aanbeland. Daarom nemen we vandaag, als volksvertegenwoordigers en als burgers, onze verantwoordelijkheid en doen we officieel aangifte bij het parket,” zegt Peter De Roover. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een klacht met burgerlijke partijstelling, maar om een aangfite. Door de demarche is de kans kleiner dat het gerecht de zaak blauwblauw laat, redeneren de Vlaams-nationalisten.

Want volgens De Roover en Freilich is er een doofpotoperatie bezig van Hanard en PS-minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. “Zo wordt de audit die Bpost liet uitvoeren door familie en kennissen van betrokken personen niet gedeeld met het parlement, ondanks onze herhaalde vragen. Wat heeft men te verbergen, en waarom kreeg minister Dermagne wel een kopie? Waarom legde Dermagne geen klacht neer tegen Bpost en Hanard toen die trachtten om de gunningprocedure voor de kranten te beïnvloeden? Wij kunnen enkel vragen stellen maar de regering is erg karig in de antwoorden”, stelt Freilich vast.

© BELGA

Volgens N-VA heeft Bpost strafbare feiten gepleegd door tijdens de openbare aanbesteding voor het krantencontract verschillende keren contact op te nemen met het kabinet-Dermagne en de FOD Economie, maar Bpost ontkent dat ten stelligste. “Tijdens zo’n procedure zijn er altijd momenten dat je wel contacten met mag leggen. Hier is dus niets onwettelijk aan,” liet woordvoerster Veerle Van Mierlo maandag al weten.

Het thema komt dinsdagnamiddag zeker terug tijdens de hoorzitting met Hanard in de Kamer. Net zoals een hele reeks andere vragen.