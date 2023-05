Johnny en Jenny vieren 50ste huwelijksverjaardag

Herk-de-Stad

Op 11 mei 2023 vierden Johnny Schoonaerts (72) en Jenny Beckers (71) hun gouden huwelijksjubileum. Johnny was bezorger van medicatie aan apotheken en werkte er ook in het magazijn. Jenny werkte in hetzelfde bedrijf als receptioniste. Zo leerden ze elkaar ook kennen en werden ze een koppel. Samen kregen ze twee dochters die op hun beurt zorgden voor vier kleinkinderen.