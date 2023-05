Toos over band met Commy en Lancelot in ‘De mol’: “De rest ging slapen, wij zaten elke nacht tot vier uur in de jacuzzi”

Ze stonden tegenover elkaar in de finale van ‘De mol’, maar toch gunnen ze elkaar het zonlicht in de ogen: de band tussen Lancelot, Commy en Toos is sterk. Dat beamen ze in Humo.

De scores van de winnende (Lancelot, red.) en de verliezende finalist (Toos, red.) lagen zelden dichter bij elkaar. “Dat je zag dat we het elkaar oprecht gunden? Het is leuk dat je dat gemerkt hebt, want dat was écht zo”, vertelt Lancelot.

“Na zo’n avontuur zijn de finalisten effectief degenen die het ‘t hardst verdienen”, zegt Toos. “Dat klinkt dikkenekkerig, maar ik bedoel dat wij nu eenmaal het best naar de mol hebben gezocht, niet dat wij de tofsten en de knapsten van de hoop waren. Dat laatste is louter toeval: ik kan er ook niet aan doen dat wij zo goed staan met die cowboypakjes. In de loop van de reis is onze band alleen maar hechter geworden. De rest ging netjes slapen, wij waren de enigen die elke nacht met z’n drietjes tot vier uur in de jacuzzi bleven zitten.”

“Thomas ook als hij goesting had”, aldus Lancelot. “En Matteo, tot hij weg moest”, zegt Commy. “De rest was een komen en gaan, maar wij waren er altijd met z’n drieën”, vindt Toos. “De onvermoeibare kern”, beaamt Commy. “Als je na een opname Lance ziet afkomen met twaalf pinten, dan zeg je daar geen nee tegen, hè?”, aldus Toos.