Hoe Ineos-kopman Geraint Thomas als een van de eersten wist dat Evenepoel uit de Giro stapte: “Plots had ik elf berichten van Remco”

Door de opgave van Remco Evenepoel, die na zijn gewonnen tijdrit van zondag een positieve coronatest aflegde, is de Brit Geraint Thomas de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Giro. “Dit is niet de manier waarop ik de roze trui wilde pakken”, vertelde de kopman van INEOS Grenadiers maandag op een persconferentie.

“Toen ik het nieuws van Remco hoorde, was ik geschokt”, zei Thomas. “Hij bracht me op de hoogte via een bericht voordat het nieuws naar buiten kwam. Ik dacht eerst dat het een grap was, zoals Roglic eerder had gedaan. Het is teleurstellend voor de koers. Ook voor mij, want ik wilde een goede strijd voor het algemeen klassement, met hem en de anderen. Het is een teleurstelling voor iedereen.”

De Brit deed dat verhaal later op de avond nog wat uitgebreider in zijn podcast. “Hij stuurde me rond half 9 een eerste keer, maar toen kreeg ik een telefoontje van mijn coach. Intussen bleef mijn telefoon maar afgaan en toen ik keek, had ik elf berichten van Remco. Ik dacht: wat is er hier in godsnaam aan de hand? Hij zei me dat hij het nieuws wilde melden voor iedereen het wist, dat hij uit de wedstrijd stapt en dat hij me veel succes wenst. Ik had zo iets van: what the hell? Ik nam er dan maar een screenshot van en zette het in de WhatsApp-groep die we hebben hier. Laurens De Plus was ook verbaasd en startte een videocall, met vijf van ons allemaal op hun kamer. En anderhalf uur later werd het dan officieel. Hij is eruit hé, Remco.”

Derde week

Evenepoel is de zesde renner die de wedstrijd vroegtijdig moet verlaten na een positieve test op COVID-19. “We moeten ons ervan bewust zijn dat we ons in sommige opzichten moeten gedragen zoals in 2020 en 2021 en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen, vooral in de openbare ruimte. Het is jammer voor de Giro dat het de wereldkampioen verliest”, aldus Thomas.

De 36-jarige Thomas won in 2018 al eens de Tour de France. De Welshman hoopt dat zijn ervaring hem kan helpen om nu ook de Giro op zijn naam te zetten. “Het is zeker een voordeel. Meestal blijf ik consistent en ben ik goed in de derde week. Ik ben verrast door mijn prestatie in de tijdrit (tweede op één seconde van Evenepoel, red.) en in het algemeen klassement (Thomas staar twee seconden voor op Primoz Roglic en vijf op ploegmaat Tao Geoghegan Hart, red.). De hele top tien ligt heel dicht bij elkaar. De race is evenwichtig en er kan veel gebeuren. Rit dertien wordt de eerste grote test in de bergen.”

Het roze

Thomas meldde in zijn podcast ook dat hij de vraag kreeg of hij de roze trui wel zal dragen. “Natuurlijk, Remco is niet dood hé”, lachte hij. “Er is niets zot gebeurd, het is gewoon corona, en iemand met die trui dragen dus ik ben dan liefst de man die het doet. Maar ik ga mijn fiets niet versieren of zo, dat zou er een beetje over zijn. Hopelijk draag ik het roze langer dan een dag.”

Ploegmakker Luke Rowe zegt dat hij volledig in het roze zou gaan als hij aan kop van de Giro stond, maar zover wil Thomas dus niet gaan. De Brit vroeg zich overigens ook nog af waarom ze bij Soudal Quick-Step niet langer wachtten met het bekendmaken van het nieuws. “Er was nog een rustdag. Waarom niet kijken hoe Remco zich dinsdag voelt en dan toch starten? Maar hij zal zich dan toch goed ziek voelen, waarschijnlijk.”

Idem het gevoel bij Rowe: “Hoe ziek is hij, dat is inderdaad de vraag. Hij won een tijdrit en een paar uur later geeft hij op. Maar… Het is een blijft een ziekte. Het niveau is te hoog om 1 procent minder te zijn dan normaal. Zelfs een kleine verkoudheid haalt je kansen onderuit.”