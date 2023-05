Qualifier maakt Carlos Alcaraz knettergek met lawine aan geniale dropshots en zorgt voor tennisstunt van 2023

Carlos Alcaraz (ATP 2) is maandag uitgeschakeld op het Masters 1.000-toernooi in Rome (7.705.780 euro). De Spanjaard verloor in de derde ronde verrassend van qualifier Fabian Marozsan (ATP 135).

Alcaraz, het tweede reekshoofd, ging na een uur en 42 minuten onderuit met 6-3 en 7-6 (7/4). De Spanjaard kon niet op tegen de briljante dropshots van de Hongaar.

In de achtste finales speelt de 23-jarige Marozsan tegen de Kroaat Borna Coric (ATP 16).

De twintigjarige Alcaraz nam, kort na zijn winst op het Masters 1.000 in Madrid, voor het eerst deel aan het Internazionali BNL d’Italia. Hij had er dus geen punten te verdedigen en zal daarom volgende week opnieuw nummer 1 van de wereld worden ten koste van Novak Djokovic. De Serviër verdedigt zijn titel in Rome.

“Ik heb een paar dagen nodig om mijn geest te resetten, om fris te zijn voor Roland Garros”, zei de 20-jarige Alcaraz na pas zijn tweede nederlaag dit jaar op gravel. De Spanjaard schreef de afgelopen weken nog achtereenvolgens de toernooien van Barcelona en Madrid op zijn naam. “Ik voelde me fysiek gezien perfect, maar ik kwam gewoon niet lekker in mijn spel. Marozsan zorgde daarvoor door heel agressief te spelen. Ik maakte veel fouten en hij was heel constant. Hij verdiende het om te winnen.”

“Ik heb de afgelopen tijd niet meer dan drie of vier dagen achterelkaar kunnen trainen. Ik heb zoveel gespeeld. Het zal echt helpen om een paar dagen thuis te trainen en me voor te bereiden.” Hij mikt op zijn eerste titel in Parijs, het toernooi dat op zondag 28 mei begint.