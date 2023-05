Spoedarts over toename van aantal ongevallen met e-steps: “Voer een helmplicht in”

Na analyse van de cijfers van de spoeddienst van de GZA-ziekenhuizen blijkt dat het aantal ongevallen met steps waarbij de bestuurder op de spoeddienst belandt, in drie jaar tijd enorm is gestegen. In 2019 belandden er per trimester veertien patiënten op de spoed, in 2022 waren dat er maar liefst 111.

“Wij zijn daar ook van geschrokken”, zegt spoedarts en medisch diensthoofd van de afdeling Brecht De Tavernier. “We zijn de aard van de verwondingen nog aan het analyseren. Veel slachtoffers hebben orthopedische letsels zoals breuken van hun pols, hand of voet, maar er zitten ook veel zwaardere verwondingen bij zoals een scheur in de milt, een hersenbloeding of een ander zwaar hoofdletsel. Ik heb zelf al iemand moeten intuberen, die na een val op het hoofd in coma geraakt is. Die steps hebben vaak kleine wieltjes, waardoor je bij een put in de weg een soort ‘katapult-effect’ hebt.”

Het valt Brecht De Tavernier op dat veel mensen die op de spoed belanden, geregeld drank of drugs gebruikt hebben. Ook valt het op dat ruim de helft van de patiënten jonger is dan 25 jaar. “Een helmplicht zou een eerste stap in de goede richting zijn. Er moet zeker een maatschappelijk debat over komen. In steden als Amsterdam en Parijs is er al drastisch ingegrepen om de veiligheid te verhogen en het aantal steps terug te dringen.”

“We moeten het gebruik van de steps ernstig reglementeren of anders is het alternatief een verbod. Het is een drama voor patiënten en hun omgeving als ze ernstige letsels oplopen, die hun toekomstkansen kunnen hypothekeren. Wij hopen het aantal verwondingen naar nul te reduceren, maar op dit moment is er een exponentiële groei. Daar moet je je als samenleving over bezinnen.”

Logisch

Ook urgentiearts Philippe Verdonck, coördinator van het traumateam van het UZA, lijkt de helmplicht een goede suggestie. “Ik heb geen wetenschappelijke studies die het staven, maar het lijkt logisch dat de kans op een schedelfractuur en een hersenbloeding kleiner is als je een helm draagt. Dat geldt ook voor fietsers.”

Er zijn geen betrouwbare cijfers voor ongevallen met e-steps op regionaal of nationaal vlak. “Bij kleinere letsels wordt niet apart geregistreerd of het om een e-step-ongeval gaat. Het vermoeden is zeker dat er veel meer step-gerelateerde ongelukken gebeuren, dan in de cijfers terug te vinden is. Bij het traumacentrum zien we drie soorten letsels: hoofdletsel, waaronder hersenletsel met mogelijk blijvende schade, breuken en als derde verwondingen aan de organen, zoals een gescheurde milt. Dat gebeurt meestal als het stuur in de buik belandt tijdens de val.”

Volgens Philippe Verdonck wordt onderschat dat ook lichtere hoofdletsels, zoals een hersenschudding, lang voor problemen kunnen zorgen. “Die patiënten moeten lang revalideren en kampen vaak later nog met concentratieproblemen.”

Bij ZNA volgen de cijfers dezelfde trend als bij de GZA-ziekenhuizen. “We zien een forse stijging van het aantal ongevallen met steps, ook veroorzaakt door de grote stijging van het aantal gebruikers van e-steps”, zegt Kurt Anseeuw, hoofd van de spoeddienst. “Het zijn uiteraard de politici die beslissen over de wetgeving, maar het is duidelijk dat een helm zeker beschermt tegen zware hoofdletsels.”

Kurt Anseeuw zou mensen willen oproepen om voorzichtig om te gaan met de elektrische steps en ook zeker niet met een elektrische step (of fiets) te rijden als je te veel gedronken hebt. “Gebruikers onderschatten de snelheid. Een step ziet er misschien leuk en onschuldig uit, maar is veel minder stabiel dan een fiets. Een fiets kan bijvoorbeeld een stoepje oprijden, maar een step stopt meteen en daardoor word je gelanceerd door de kinetische energie die vrijkomt. Daar zijn mensen zich te weinig van bewust.”