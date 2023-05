Stationsstraat in As weer open voor fietsers en verkeer

De vernieuwde fietspaden in de Stationsstraat zijn nu twee meter breed. — © gemeente As

De afgewerkte Stationsstraat in As is ingehuldigd. Weggebruikers beschikken nu over nieuwe, vrijliggende fietspaden en een vernieuwde rijweg tussen het gemeentehuis en het oud station van As.

De Stationsstraat in As was dringend aan vernieuwing toe, vooral de fietsinfrastructuur was niet meer veilig. De vernieuwing van de fietspaden moet voor meer comfort en veiligheid op dit belangrijk fietstraject zorgen. “De fietspaden zijn onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), dat functionele fietsverplaatsingen wil faciliteren”, zegt minister Peeters. “Bovendien sluiten de fietspaden aan op het recreatief fietsroutenetwerk van de mijnstreek en op de fietssnelweg F75, de kolenspoorroute richting Maaseik, ter hoogte van het voormalig treinstation”, aldus de minister.

De fietspaden van de Stationsstraat zijn nu 2 meter breed en geasfalteerd. Een brede groenstrook scheidt ze bovendien van de rijweg. “Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur”, benadrukt burgemeester Tom Seurs. “Ook in As werden er afgelopen jaren werken uitgevoerd, denk onder andere aan de vernieuwing van de André Dumontlaan en Dorpsstraat in het centrum. Dankzij de vernieuwde fietspaden zijn Station As en het centrum van onze gemeente veilig met elkaar verbonden. De fietspaden betekenen een absolute meerwaarde voor As.”

Fietsenteller

Agentschap Wegen en Verkeer installeerde ook een fietsenteller in As. “Fietstelpalen hebben een motiverende functie. De tikkende teller op het display bekroont elke nieuwe fietser die voorbij komt, maar geeft ook het signaal aan de omgeving dat fietsen een bewuste en slimme mobiliteitskeuze is”, vult minister Peeters aan. “In As werden er sinds mei 2022 maar liefst 203.834 fietsers geteld.”

(geva)