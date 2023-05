Ingeborg over breuk Dziubi en Brecht: “Brecht stuurde me een dag voor het nieuws uitkwam een berichtje”

Onlangs raakte bekend dat Dziubi en Brecht, die trouwden in het vorige seizoen van het VTM-programma, uit elkaar zijn. “Brecht heeft me de dag voor hun breuk in de pers kwam een berichtje gestuurd”, zegt Ingeborg. “Ik vond het zo erg, want het was een fantastisch koppel. Maar op de Kastaars had ik wel al een beetje het gevoel dat Dziubi soms een beetje cynisch was, terwijl dat zo’n lieve en vrolijke gast is. Stiekem hoop ik dat het misschien nog goed komt.”

“Of ik moet proberen te bemiddelen? Als ze me bellen, dan meteen. Ik ben er echt heel goed in om mensen terug bij elkaar te brengen. Ik geef trouwens ook relatietherapie en doe dat heel graag. Liefde is het mooiste wat er is, maar soms moet je het een handje helpen.”