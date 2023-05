Toch nog een uithaal naar de Giro-organisatie vanuit hoek Soudal Quick-Step: “Het is de kroniek van een aangekondigde dood”

“Iedereen probeert positief te blijven bij dit alles”, klonk het uit de mond van persman Phil Lowe tijdens de rustdag. “Het is wat het is. We wilden dit meteen indijken zodat dit zich niet verder kan verspreiden binnen de ploeg of in de Giro...Hoe Remco reageerde? Hij bleef er best rustig onder. Later op de avond lachte hij alweer...Ik ga niemand de schuld geven. Dit is het leven. Hij had het overal kunnen oplopen. Je kan geen 200 kilometer hekken zetten. Het had op een beklimming kunnen gebeuren of op de luchthaven.”

Maar de ervaren Yvan Vanmol was minder lief. “Remco is erg ongelukkig”, zei hij bij Radio 1. “Je doet zoveel opofferingen, maar door nalatigheid en gebrek aan professionalisme van de organisatie moet je uit de Giro stappen als leider. Zo werden de persconferenties gehouden in veel te kleine zalen. Dat maakt me kwaad. Het is de kroniek van een aangekondigde dood nadat er al veel besmettingen waren bij Jumbo-Visma.”

© REUTERS

De ploegen zouden voorgesteld hebben om de persmomenten virtueel te doen.

“Dat was onmogelijk voor de organisatie”, klinkt het. “Ik zeg niet dat het dan voorkomen was maar de kans was zeker verkleind. Remco had natuurlijk ook het meeste ontmoetingen met andere mensen gehad. Het is afwachten of er meer coronabesmettingen in de ploeg komen. Dat zal in de komende dagen duidelijk worden.”

Organisatie voert opnieuw mondmaskerplicht in

De organisatoren van de Ronde van Italië verscherpten op de rustdag de coronamaatregelen na het ongelukkige vertrek van Evenepoel. Wedstrijddirecteur Mauro Vegni bevestigde maandag aan Gazzetta dello Sport dat opnieuw mondmaskerplicht wordt ingevoerd in het contact met renners.

Evenepoel testte zondagavond positief op corona en besloot daarop de wedstrijd te verlaten. De wereldkampioen was al de zesde renner die op deze manier de handdoek moest gooien in de Giro.

© BELGA

Op de eerste rustdag herhaalde Vegni dat er voor zijn wedstrijd geen gezondheidsprotocol meer bestond. Hij verwees daarvoor naar de wereldgezondheidsorganisatie WHO die corona niet langer beschouwt als een noodsituatie. “Dat betekent dat elk team covid-testen kan doen als ze dat willen. Men kan zelf beslissen om een renner uit de wedstrijd te halen. De voorbije dagen zijn er in de Giro covid-gevallen geweest en misschien werden sommige gevallen niet bekendgemaakt.”

Vegni erkent nu wel dat de organisatie misschien “iets te vroeg” de teugels heeft laten vieren. “We moeten op onze hoede blijven. Vanaf deze week draaien we een aantal afgeschafte beperkingen terug, zoals de verplichting om een mondmasker te dragen wanneer je in contact komt met renners bij de start of finish. Niemand zal gehinderd worden bij het werken maar men zal wel een masker moeten dragen in contacten met renners. Hadden we dit eerder moeten doen? Waarschijnlijk wel.”