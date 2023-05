Voetbalicoon Ronaldo is woest nadat cruciale goal op bizarre wijze wordt afgekeurd in Spanje: “Genoeg is genoeg!”

De beelden:

Valladolid zou uiteindelijk met 0-3 verliezen en staat met nog vier speeldagen te spelen amper één puntje boven de degradatiezone. Voorzitter Ronaldo was dan ook ziedend.

“Het is ontoelaatbaar wat er gebeurd is”, sakkerde het voetbalicoon op zijn sociale media. “Tot nu toe hebben we gezwegen over onze ontevredenheid, maar genoeg is genoeg! Dit is profvoetbal en dus eisen we verklaringen. Blunders als deze kunnen een seizoen veranderen. Maar laat het duidelijk zijn: wij gaan vechten, tegen alles en iedereen!”