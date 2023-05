Marc Van Ranst krijgt veel haat op sociale media: “Van die doodsbedreigingen was ik aangedaan”

Het internet zit vol trollen die achter hun scherm heel wat online bagger verspreiden. Marc Van Ranst is één van de BV’s die vaak met zo’n online haat te maken krijgt. “Je krijgt er wel een dikke huid van”, vertelt hij aan Eric Goens in het Vier-programma Helden van het internet. “Maar van die eerste doodsbedreigingen was ik aangedaan. Je denkt: vanwaar komt dit toch?”.