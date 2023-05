Drie kinderen kregen zelfde diagnose als baby Pia dankzij vroege screening

In de afgelopen vijf maanden werden in Vlaanderen drie baby’s gediagnosticeerd met SMA, de zeldzame spierziekte waar ook baby Pia aan lijdt. Dat meldt VRT NWS. Dat gebeurde dankzij een screening bij hun geboorte, die sinds december wordt uitgevoerd bij alle pasgeboren kinderen.

“Dat is een te verwachten aantal”, zegt professor Kindergeneeskunde François Eyskens (UZ Antwerpen). “Met een voorkomen van de ziekte van 1 op de 10.000, en op basis van de gegevens van Wallonië (dat eerder al startte met de screening, red.), dachten we dat we zes à zeven patiëntjes per jaar zouden vinden in Vlaanderen. Drie in vijf maanden tijd komt daar dus op neer.”

Door de screening kunnen getroffen kinderen snel behandeld worden. “Die komt altijd te laat wanneer de diagnose op klinische basis gesteld moet worden”, aldus professor Eyskens. “Daarom is de neonatale screening – vóór er symptomen zijn – zo belangrijk.” Het gaat in dit geval om gentherapie, een eenmalige behandeling die onherstelbare schade voorkomt en die sinds 2021 ook in ons land terugbetaald wordt.