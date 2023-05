Jobverlies in transportsector piekt door faillissementsgolf

Het jobverlies door faillissementen staat in de transport- en logistieksector op een record­niveau. In de eerste vier maanden van 2023 gingen bijna evenveel jobs verloren als doorgaans in een heel jaar. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Dit jaar gingen al 228 bedrijven in de sector failliet, bijna 40 procent meer dan het gemid­delde van de periode 2015 tot en met 2019, voor de corona­crisis. Daardoor piekt het job­verlies: tot en met de eerste week van mei verloren 995 mensen in de sector hun job door een faillissement.

In de vijf jaar voor de corona­crisis gingen in de transportsector jaarlijks gemiddeld 1.300 jobs verloren. Dit jaar sneuvelden al bijna anderhalf keer meer jobs dan in dezelfde periode in de jaren voor corona.

Aan de basis van de faillissementsgolf onder transport- en logistiekbedrijven liggen forse stijgende kosten, een veel lagere vraag, bomvolle magazijnen en een toegenomen concurrentiestrijd.