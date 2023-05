Rudy Giuliani aangeklaagd voor seksuele intimidatie en aanranding

Noelle Dunphy klaagt Rudy Giulian aan wegens “machtsmisbruiken, omvangrijke seksuele aanranding en intimidatie, loondiefstal en ander wangedrag”, waaronder “met alcohol doordrenkte tirades met seksistische, racistische en antisemitische opmerkingen”.

Volgens de aanklacht van zeventig pagina’s zou Giuliani de vrouw tijdens de volledige periode waarvoor ze voor hem werkte – tussen januari 2019 en januari 2021 – herhaaldelijk seksuele verzoeken hebben gedaan. Giuliani begon haar “vrijwel onmiddellijk na haar indiensttreding te misbruiken” en maakte duidelijk “dat het voldoen aan zijn seksuele eisen, vrijwel altijd en overal, een absolute vereiste was”.

In het document wordt de term verkrachting niet genoemd, maar het schetst onder andere wel een scène waarbij Giuliani haar zou hebben gedwongen tot orale seks tijdens een dronken avond in zijn appartement. Dat gebeurde nadat hij op het bed gaan zitten was en zijn broek naar beneden trok, “gelijkaardig” gedrag vertonend als in de film Borat: Subsequent Moviefilm, waarvan een schreenshot in de aanklacht geplakt werd.

Hij eiste ook vaak seksuele gunsten “terwijl hij telefoontjes op de luidspreker pleegde met prominente vrienden en cliënten, onder wie toenmalig president Trump”. Giuliani zou haar gezegd hebben dat hij daarvan genoot omdat het hem “deed voelen als Bill Clinton”.

Dunphy zegt geluidsopnames te hebben waaruit blijkt dat haar vroegere baas haar lastigviel. Volgens haar dronk hij veel alcohol en nam hij openlijk viagra.

Giuliani eiste volgens de klacht vaak dat Dunphy “naakt werkte, in een bikini, of in een korte short met een Amerikaanse vlag erop die hij voor haar kocht”. “Als ze niet bij elkaar waren, werkten ze vaak op afstand samen via videoconferentie, en Giuliani vroeg haar bijna altijd haar kleren uit te trekken voor de camera. Hij belde vaak vanuit zijn bed, waar hij zichzelf zichtbaar betastte onder een wit laken”, klinkt het.

De aanklacht beweert ook dat Giuliani aan Dunphy vroeg “of zij iemand kende die gratie nodig had” omdat “hij graties verkocht voor 2 miljoen dollar, wat hij en president Trump zouden verdelen”.

Dunphy klaagt Giuliani ook aan voor niet ontvangen vergoedingen – hij zou haar een loon van 1 miljoen dollar per jaar beloofd hebben – en ze eist een schadevergoeding van 10 miljoen dollar.

Aan de krant New York Daily News zegt de entourage van Giuliani dat de 78-jarige de beschuldigingen “ten stelligste” ontkent en dat hij er zich “rigoureus” tegen zal verdedigen. “Dit is pure intimidatie en een poging tot afpersing.”