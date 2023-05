Ook opletten met cola zero of stevia: WHO waarschuwt voor suikervervangers

In een aanbeveling waarschuwt Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor mogelijk schadelijke langetermijngevolgen van suikervervangers. Voedingsexpert Christophe Matthys (KU Leuven) treedt bij. “Maar het is niet omdat je op één dag zeven liter cola light dronk, dat je je zorgen moet maken.”

Suikers vervangen door zoetstoffen helpt bij gewichtsproblemen niét op lange termijn, stelt de WHO letterlijk. “Mensen moeten andere manieren overwegen om hun suikerverbruik te beperken,” aldus voedingsdirecteur Francesco Branca, “zoals fruit met natuurlijke suikers eten, of ongezoet voedsel en drank.” Een aanbeveling, maar ook een aanval op alternatief gezoete frisdranken als cola light en zero (met aspartaam) of koekjes met keurmerk ‘stevia’, lijkt het.

Aanleiding voor de nieuwe richtlijn zijn de resultaten van meer dan 280 studies wereldwijd. Het bewijsmateriaal mag dan niet sluitend zijn, de resultaten wijzen wel op mogelijke risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en zelfs sterfte, bij langdurig gebruik van zoetstoffen. De WHO noemt onder meer aspartaam (E 951), sacharine (E 954) en sucralose (E 955), en stevia-varianten als veel voorkomende suikervervangers. Dikwijls zijn zulke stoffen veel zoeter dan suiker, en zorgen ze voor minder calorieën, wat hen populair maakt bij mensen met gewichtsproblemen. Zulke zoetstoffen zijn eerst gecontroleerd door de Europese voedselveiligheidsinstantie EFSA voor ze een E-nummer toegekend kregen.

De WHO richt de aanbeveling nu tot “alle mensen behalve individuen die diabetes hebben”. Zijn die zoetstoffen dan toch veel schadelijker dan lang gedacht?

Geen schrik

Professor humane voeding en doctor in de medische wetenschappen Christophe Matthys (KU Leuven) bekeek het achterliggende document met alle onderzoeken waarop de WHO zich baseerde. “Een heel mooi overzicht”, noemt hij het. Eerdere studies zaaiden al vaak verwarring, weet hij. “In een vakblad als Nature verscheen dan bijvoorbeeld één studie die wees op de verstoring van het glucosemetabolisme (suikerstofwisseling, red.) in muizen bij heel hoge dosissen, wat in de media dan meteen gevaar voor diabetes werd.” De WHO pakt het voorzichtiger aan, ziet Matthys. “Ze zijn transparant over de onderzoeksresultaten, waarvan het bewijs soms laag is. We moeten dus niet plotseling schrik hebben. Het is niet omdat je al twee jaar zoetstoffen slikt, dat je morgen zal doodvallen door een hartinfarct, simpel gesteld. Om aan de maximale voorgeschreven daginname aspartaam (door de EFSA) te komen voor het mogelijk toxisch wordt, moet je bijvoorbeeld al meerdere liters cola light per dag drinken. Het is ook niet zo dat je je zorgen moet maken als je één dag zeven liter cola light dronk, wel als je dat al maanden aan een stuk doet.”

Matthys schaart zich achter de waarschuwing van de WHO op lange termijn: bij het bekampen van overgewicht helpen zoetstoffen misschien in het begin, op de lange termijn doen ze dat niet – en zorgen ze ongezien misschien wel voor extra gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2 of hoge bloeddruk. “Zoetstoffen zijn niet per definitie slecht,” denkt Matthys. “Bij individuele gevallen van obesitas kan een zoetstof helpen om in een vroege fase wat gewicht te verliezen. Het belangrijkste wat ik in dit WHO-advies zie, is dat beleidsmakers vooral géén zoetstoffen moeten inschakelen bij het aanpakken van gewichtsproblematieken op lange termijn.” Zoetstoffen voeden in dat geval vaak de zin in ‘echte’ suikers, zegden andere experts eerder al, en ook dat is nefast voor de gezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt overheden aan om afzonderlijk de resultaten van het verzamelde onderzoek naast de lokale context te leggen, vooraleer eventueel maatregelen te nemen. In België, waar de Diabetes Liga het aantal nieuwe patiënten ‘onrustwekkend’ ziet toenemen, heeft de Hoge Gezondheidsraad (nog) geen specifiek advies over suikervervangers.