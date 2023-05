Degradatie komt steeds dichterbij voor Leicester-Belgen na kansloze nederlaag tegen Liverpool

Het is vijf voor twaalf voor Leicester in de Premier League. Na een stevige nederlaag tegen Liverpool (0-3) staat het met nog twee speeldagen te gaan op de voorlaatste plek. Een verlengd verblijf in de Engelse hoogste klasse lijkt dan ook ver weg voor de Leicester-Belgen.

De situatie ziet er steeds benarder uit voor Leicester City. Bij aanvang van het duel tegen Liverpool stond het op de voorlaatste plek in de Premier League. Een zege was dus meer dan welkom voor Youri Tielemans en co.

Leicester, met Castagne, Faes en Tielemans in de basis toonde in de openingsminuten ook goede wil, maar echt gevaarlijke doelkansen leverde die opflakkering niet op. Al snel doofde het vuur bij de thuisploeg, het sein voor de bezoekers uit Liverpool om het gaspedaal even in te drukken.

Rode Duivel Wout Faes kreeg een verre uittrap van Alisson niet onder controle, waarna het plots heel erg snel ging. Via een tussenstationnnetje kwam de bal tot bij Mo Salah die Curtis Jones de 0-1 voorschotelde. Een knappe goal, al zag Faes er niet bijster goed uit bij deze fase.

Enkele minuten na het openingsdoelpunt legde diezelfde Curtis Jones de wedstrijd al in een definitieve plooi. Salah, opnieuw hij, vond de jonge Brit en die twijfelde niet. Met een knappe wreeftrap liet hoe doelman Iversen kansloos: 0-2, meteen ook de ruststand.

Alexander-Arnold beslist de wedstrijd

Na de pauze liet Liverpool het balbezit aan Leicester, maar echt gevaar leverde dat niet op. Een vrije trap van Alexander-Arnold zorgde nog voor de 0-3-eindcijfers.

Met nog twee speeldagen te gaan lijkt een verlengd verblijf in de Engelse hoogste klasse veraf voor Leicester. Het volgt nu op twee punten van Everton, die op een veilige 17e plek staat. Met nog wedstrijden tegen Newcastle en West Ham staat het voor een bijzonder zware opgave.