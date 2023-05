De Truiense minderbroederskerk is ontwijd. — © Toon Royackers

Sint-Truiden

Ze hebben een paar keer “extra in de koffie moeten roeren” in het stadhuis van Sint-Truiden, maar organisator Steffen Heusdens heeft de goedkeuring op zak. Nu woensdag organiseert hij een unieke dragqueenshow in de Minderbroederskerk.