Charleroi, Luik, Bergen en Leuven Bears naar derde ronde BNXT play-offs

Charleroi, dat de heenwedstrijd met 61-84 won, won in de tweede ronde van de BNXT play-offs ook de return en met 85-83 van Brussels. De Spirous ontmoeten in de derde ronde Aris Leeuwarden. Zij werden in de halve finale van de Nederlandse play-offs door ZZ Leiden uitgeschakeld. Luik verloor de return met 100-92 van Landstede Hammers Zwolle, maar had met 94-79 de heenwedstrijd in de eigen Country Hall gewonnen. Niels Van Den Eynde was met 34 punten en 8 assists en 23 punten en 7 assists tweemaal de uitblinker bij de club uit de Vurige Stede. Luik neemt het in de derde ronde op tegen de verliezer van de Belgische halve finale tussen Limburg United of Antwerp Giants. Leuven Bears wiste de 81-75 tegen Okapi Aalst in de eigen Sportoase uit. Brevin Pritzl (34 punten) en zijn maats wonnen met 101-65 van de Ajuinen. De Leuvenaars krijgen nu de verliezer (Heroes Den Bosch of Groningen) van de tweede Nederlandse halve finale als opponent.

Afscheid van Paul Vervaeck na uitschakeling met Yoast United

Bergen won de heenwedstrijd in de Mons Arena met 86-75 van Yoast United Nijmegen. In de return in Nederland was het nog bibberen voor de Henegouwers die met 91-82 verloren maar zich dus nipt kwalificeren. Het was voor coach Paul Vervaeck van Yoast United Nijmegen zijn laatste wedstrijd. De 67-jarige Mechelaar stopt als profcoach en nestelt zich definitief in Spanje. Paul Vervaeck was bij onder meer Racing Mechelen, Pitzemburg, Bree, Duvel Willebroek, Den Helder, Fleurus, Antwerp Giants, Kangoeroes Mechelen en ZZ Leiden actief. Hij was ook succesrijk aan de slag bij de Young Lions en Jong Oranje. In 2001 werd hij in België na een knap seizoen bij Bree verkozen tot Coach van het Jaar.

Bergen krijgt in de derde ronde de verliezer van het duel Kangoeroes Mechelen of Oostende (tweede Belgische halve finale) als tegenstander.