Na een woelige periode kondigde Sarah Pepels (27) in maart haar exit aan bij Portland, de band die vanavond gecoverd wordt in ‘Liefde voor Muziek’. In haar eerste interview sinds de breuk onthult de Hoeseltse haar nieuwe plannen en vertelt ze over haar deelname aan het populaire tv-format: “De meisjes van K3 waren gek op mijn jurken.”