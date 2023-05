Elektrische vliegenmepper schiet tekort, dus gebruikt man gasbrander om vliegende termieten te verdelgen: “Probeer dit niet thuis”

De zomer komt eraan, maar dat betekent ook dat het niet altijd aangenaam verpozen is in de tuin door de insecten die beginnen te zwermen. De Amerikaan Kenny Bellau wilde wat van zijn rust herwinnen door een elektrische vliegenmepper in te zetten tegen een zwerm vliegende termieten, maar het ding schoot tekort. Dus haalde hij de grove middelen boven: een gasbrander die hij combineerde met een spuitbus. “Voor alle duidelijkheid: dit was een grap en een dom experiment, geen ernstige poging om een probleem op te lossen”, klinkt het. “En ik heb de brandweer beloofd om er “probeer dit niet thuis” bij te vermelden.”