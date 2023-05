Trump-uitdager DeSantis verbiedt universiteiten Florida geld uit te geven aan diversiteit

DeSantis heeft het al langer gemunt op de diversiteitsfondsen, die in zijn ogen juist discriminatie in de hand werken en de raciale verdeeldheid vergroten. De bedoeling van die fondsen is het profiel van studenten en docenten te verbreden, maar ook onderwijs mogelijk te maken over raciale en seksuele kwesties.

Wat DeSantis betreft moet iedereen die zich daarin wil verdiepen, naar Berkeley gaan. Die universiteit in Californië heeft een progressief imago. “Maar met het geld van de belastingbetaler gaan we ons concentreren op de klassieke missie van de universiteit”, klonk het tijdens een persconferentie.

Veel kritiek

Voorstanders zien de diversiteitsfondsen juist als een middel om alle studenten te ondersteunen in een divers land als de Verenigde Staten. Voor DeSantis is er in Florida geen plek voor diversiteitsfondsen. De wet verbiedt ook bepaalde vakken die “historische gebeurtenissen verdraaien”, over identiteitspolitiek gaan of gebaseerd zijn op theorieën over systemisch racisme of seksisme in de Amerikaanse samenleving.

In het hele land is er veel kritiek op het beleid van DeSantis, dat door Democraten “censuur” wordt genoemd. Buiten het gebouw waar de wet getekend werd, stonden ook mensen te protesteren.