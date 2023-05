President Macron belooft Fransen 2 miljard euro aan belastingverlagingen: “Met focus op de middenklasse”

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een tv-interview beloofd om voor 2 miljard euro aan belastingverlagingen door te voeren. Hij heeft het parlement gevraagd om daar voorstellen voor in te dienen, zei hij op TF1.

De voorstellen die hij gevraagd heeft aan zijn regering “moeten focussen op de middenklasse”, zo voegde Macron er nog aan toe. Zelf gaf hij nog geen inkijk in wat volgens hem geschikte maatregelen zouden kunnen zijn, maar hij zie wel dat die twee miljard deel zou uitmaken van een budgetplan verspreid over meerdere jaren tot in 2027.

Oekraïne

In hetzelfde interview heeft Macron de deur op een kier gezet voor “de opleiding van Oekraïense gevechtspiloten”. “En dat met verschillende andere Europese landen die daartoe bereid zijn. Er lopen daarover gesprekken met de Amerikanen”, zei Macron.

Macron deed de uitspraken een dag nadat hij zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski in Parijs ontmoette. “Vandaag is er een nood tot opleiding, en dat is de afspraak die verschillende Europese landen hebben gemaakt”, aldus Macron, die geen verdere details gaf, bijvoorbeeld over welke landen deel zullen nemen aan de trainingen. Tot nu toe stond onder meer Parijs op de rem over een levering van gevechtsvliegtuigen, omdat een opleiding maanden zou duren. Nu heeft de Franse president dus wel de deur geopend naar opleidingen. Op de vraag of Parijs ook gevechtsvliegtuigen zal leveren, antwoordde hij dat daarover niet gesproken is.

Macron zei ook dat Parijs beslist heeft nieuwe munitie te leveren, maar verdere details gaf hij ook daarover niet. Na de ontmoeting liet het Elysée al weten dat er meer Franse pantserwagens en tanks naar Oekraïne gestuurd zullen worden. ​De Franse strategie is eenvoudig, aldus Macron. “Oekraïne helpen weerstand te bieden, een tegenoffensief te organiseren, op het moment dat zij daarvoor kiezen, om iedereen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen onder voorwaarden die ze zelf hebben gekozen, om te bouwen aan een duurzame vrede voor het land.”