“Voormiddag brede opklaringen, namiddag bewolkt en maxima rond 14°C”

Voormiddag kunnen we brede opklaringen boven Limburg verwachten. Naar de middag toe zullen er echter stapelwolken aan de hemel ontstaan. Namiddag worden die best omvangrijk, waardoor we de zon vaak zullen moeten missen. Tot buien komt het waarschijnlijk nét niet, al vallen enkele druppels onder de dikste wolken niet helemaal uit te sluiten. ‘s Avonds klaart het dan weer grotendeels uit.

Met maxima rond 14°C is het fris voor de tijd van het jaar. De aanwakkerende noordenwind zal het ook schraal doen aanvoelen.

In de nacht naar woensdag zakt de temperatuur naar gemiddeld 4°C. In een open omgeving kan het lokaal tot een graadje grondvorst komen. Dit betekent niet dat we massaal de geraniums moeten binnen zetten want ter hoogte van de vensterbank of langs een schutting blijft de temperatuur ver genoeg uit de buurt van het vriespunt.

