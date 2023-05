Volgend seizoen kruisfinales en tot drie stijgers in Challenger Pro League

RWDM kroonde zich tot kampioen in de Challenger Pro League en promoveert dus naar 1A. Virton was al zeker van degradatie naar de amateurreeksen. Volgend seizoen krijgen Beerschot, Lierse Kempenzonen en Beveren in 1B het gezelschap van liefst zes nieuwe ploegen: de drie zakkers uit 1A en drie promovendi uit de hoogste amateurafdeling. Een Challenger Pro League met zestien ploegen, dus.

Het voorbije seizoen maakten voor het eerst in de geschiedenis vier belofteteams hun opwachting in het Belgische profvoetbal. Daardoor traden er niet langer acht maar wel twaalf teams aan in de Challenger Pro League. Volgend seizoen komen er daar nog eens vier bij. Kampioen RWDM en hekkensluiter Virton verdwijnen uit 1B. Van de zes nieuwkomers waren de drie degradanten uit 1A al een aantal weken gekend. Seraing, Zulte Waregem en KV Oostende spelen volgend seizoen tegen wil en dank in de Challenger Pro League.

Licentie voor Francs Borains?

Sinds het voorbije weekend zijn ook de drie promovendi uit de hoogste amateurafdeling gekend. Patro Eisden en Club Luik krijgen het gezelschap van Francs Borains, de club van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Weliswaar op voorwaarde dat Francs Borains in tweede zit wél een ­proflicentie kan bemachtigen. Dat zou naar verluidt slechts een formaliteit zijn.

Vanaf volgend seizoen spelen er dus net als in 1A zestien ploegen op het tweede niveau. Het play-offsysteem wordt daardoor nog maar eens overhoopgegooid. Vergeet de Promotion en Relegation play-offs zoals we die de voorbije weken hebben gekend. Volgend seizoen promoveren de eerste twee na de reguliere competitie rechtstreeks. De nummers drie tot en met zes spelen kruisfinales naar Amerikaans model en de winnaar daarvan kan via een ­barragematch (tegen een eersteklasser) ook nog naar 1A promoveren. De laatste vier clubs in 1A spelen na de reguliere competitie nog een playdown met zes speeldagen, mét behoud van punten uit de reguliere competitie. Alleen de winnaar van die playdown redt zich zeker. De runner-up speelt een barrageduel tegen de ­winnaar van de kruisfinales in de Challenger Pro League. De laatste twee teams van de playdowns zakken rechtstreeks naar de ­Challenger Pro League. Zo zouden er vanaf volgend seizoen dus drie teams uit 1A kunnen degraderen en drie teams uit 1B ­kunnen promoveren.

De reguliere competitie van de Challenger Pro League bestaat uit dertig speeldagen en loopt van vrijdag 11 augustus 2023 tot en met zondag 21 april 2024. In de wintermaanden krijgen de zestien deelnemende ploegen rust van 18 december tot 11 januari 2024. De play-offs in de Challenger Pro League vinden plaats tussen 26 april en 26 mei 2024.

Alle clubs spelen play-offs in 1A

Ook in 1A verandert er volgend seizoen heel wat. Na de reguliere competitie spelen álle clubs play-offs: de eerste zes strijden om de titel en vier Europese tickets. Nummers zeven tot en met twaalf strijden in de Europe play-offs om het vijfde Europese ticket. Voor beide play-offs geldt een halvering van de punten na de reguliere competitie. Zoals eerder aangehaald strijden de laatste vier teams om het behoud. Lorin Parys, de CEO van de Pro League, toonde zich vorig jaar tevreden toen een tweederdemeerderheid werd gevonden voor de nieuwe formats in 1A en 1B. “We hopen dit tot 2030 te handhaven. Het is belangrijk voor de clubs en de fans dat er stabiliteit is en we niet elk seizoen over een ander format debatteren.”