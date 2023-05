In de virtuele wereld kunnen kinderen ontdekken hoe ze gezond kunnen leven. — © Raymond Lemmens

Beringen

Via een VR-bril ontdekken de zesdejaars van basisschool O.B.A.M.A. in Beringen op een uitdagende en speelse manier hoe ze gezond kunnen leven. “Niet met het vingertje maar door het wow-effect in een virtuele wereld leren ze meer”, zegt Mieke Donders.