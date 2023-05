Primoz Roglic na opgave van concurrent Remco Evenepoel: “Dit wens je niemand toe”

Na de opgave van Remco Evenepoel lijkt de Giro uit te zullen draaien op een strijd tussen Ineos-kopmannen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart en Primoz Roglic van Jumbo-Visma. “Je wenst het niemand toe om op die manier de Giro te moeten verlaten”, zegt de Sloveen in een gesprek dat zijn ploeg verspreidde maandag op de rustdag.

“Ik twijfel er niet aan dat hij snel terug zal zijn”, aldus een collegiale Roglic. “Hij is supersterk en hij heeft al zwaardere tegenslagen gekend dan dit dus het komt wel goed met hem.”

Met Evenepoel ziet Roglic zijn grootste concurrent voor de eindwinst wegvallen. Toch verandert het uitvallen van de wereldkampioen niet veel aan het koersplan van de drievoudige winnaar van de Vuelta. “Ik wil de Giro winnen en dan maakt het eigenlijk niet echt uit tegen wie ik sta. We moeten vooral naar onszelf blijven kijken.”

Evenepoel was al de zesde renner die de Giro moest verlaten na een positieve coronatest. Ook bij Jumbo-Visma sloeg het virus bijzonder hard toe. Robert Gesink, Tobias Foss en later ook Jos van Emden moesten al voor de start verstek laten gaan voor de Ronde van Italië. “We doen ons best om alles onder controle te houden maar je hebt ook een beetje geluk nodig”, vertelt Roglic.

Door de opgave van Evenepoel is Geraint Thomas de nieuwe leider in het algemeen klassement. Primoz Roglic volgt op twee seconden van de Brit. Op de derde plaats vinden we Thomas’ ploegmaat en landgenoot Tao Geoghegan Hart.