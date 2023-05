Directeur Sloveense wielerbond doet wenkbrauwen fronsen na opgave Evenepoel: “Remco was eerder bang”

Martin Hvastija, directeur van de Sloveense wielerbond, heeft zich in een Sloveense podcast laten verleiden tot enkele stevige uitspraken. De Sloveen liet verstaan heel wat vraagtekens te zetten achter de plotse opgave van onze landgenoot. “Tot ze me het bewijs tonen, weet ik niet of ik dit allemaal moet geloven”, aldus Hvastija.

De opgave van Remco Evenepoel in de Ronde van Italië is ook over de landsgrenzen het gespreksonderwerp van de dag. Zo mocht ook Martin Hvastija, directeur van de Sloveense wielerbond en ooit nog winnaar van een etappe in de Ruta del Sol, zijn zegje doen in een podcast van de Sloveense publieke omroep (RTVSLO). Hvastija toonde zich daarin opvallend hard voor de wereldkampioen. “Ik beoordeel niet wat waar is en wat niet. Maar tot ze me het bewijs (van de positieve coronatest, red.) tonen, weet ik niet of ik dit allemaal moet geloven”, deed Hvastija de wenkbrauwen fronsen.

“Remco was volgens mij eerder bang om de waarheid onder ogen te zien. Want die voorsprong van drie minuten zoals hij vooraf wilde en had voorspeld, die had hij niet. In de enige etappe tot nu toe waar Roglic en Evenepoel elkaar konden bestoken was Remco niet zoals hij had moeten zijn. We zullen nooit weten waarom, maar ik geloof dat zijn vorm al aan het afnemen was.”

Evenepoel kende de voorbije dagen ook heel wat last van zijn dubbele val in Salerno. Ook daar wou de Sloveen iets over kwijt: “Het was zijn eigen schuld. De eerste keer lag hij op de grond door een hond. Maar dat beest kwam helemaal niet in aanraking met Evenepoel. En ook toen hij een tweede keer viel, was dat volledig zijn fout. Dus veel excuses heeft hij niet.”

Niet competitief genoeg

Nu Evenepoel zijn roze droom moeten laten varen, wordt de roep om hem naar de Tour te sturen steeds groter. Maar dat zou volgens Hvastija de verkeerde keuze zijn. “Remco wordt vooral overschat door het Belgische publiek. Op dezelfde leeftijd had Tadej Pogacar al twee eindzeges in de Tour op zak. Remco is niet zo héél jong meer. Als hij naar de Tour gaat, komt hij daar niet alleen Pogacar maar ook Jonas Vingegaard tegen. Ik geloof niet dat hij zich hierop kan voorbereiden en competitief zou kunnen zijn.”