Dak van de Giro op Col du Grand Saint-Bernard valt weg door sneeuwval en hoog risico op lawines

Organisator RCS schrapt in de vrijdagrit naar Crans Montana de beklimming van de Col du Grand Saint-Bernard. Dat was met 2469 meter hoogte het dak van deze Giro. Omdat grote sneeuwval dreigt en het risico op lawines te hoog is, wordt nu via de tunnel gereden. Waardoor de top nu slechts op 1878 meter ligt. De etappe is nu ook slechts 199 kilometer lang in de plaats van 207 km.