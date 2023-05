Ophef door uitbreidingsplannen van ‘seksparkings’ langs E313

Diepenbeek heeft plannen om de parkings langs de E313 uit te breiden, maar dat veroorzaakt ophef in de Limburgse gemeente. De snelwegparkings staan niet alleen bekend onder mannen die er op zoek zijn naar snelle seks, er ligt ook zwerfvuil en er parkeren truckchauffeurs die via de velden winkels of cafés zoeken. Dat leidt nu al tot overlast, klinkt het bij de oppositie die de kwestie maandagavond zal opwerpen tijdens de gemeenteraad. De buurtbewoners reageren verdeeld op de plannen.