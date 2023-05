Taylor Swift onderbreekt haar concert om beveiligheidsagent op zijn plek te zetten

Taylor Swift heeft zaterdag haar optreden in Philadelphia onderbroken om het op te nemen voor een fan die lastig zou worden gevallen door een beveiligheidsagent. Volgens fans was de beveiliger al de hele avond vervelend.

Het was een opvallend momentje tijdens de show. Midden in het nummer Bad Blood stopte Taylor Swift plots met zingen, en richtte ze zich tot een beveiligingsagent bij het podium. “Ze is oké”, zei Swift. “Ze deed niks. Hey, stop! Stop.”

Volgens fans was de bewakingsagent agressief omdat iemand op het dranghek stond. De man duwde de fan opnieuw het publiek in. Daarmee was Taylor Swift het niet eens: ze sprak de man publiek aan en wachtte tot de man niets meer deed om haar show verder te zetten. Pas toen alles opgelost was, zong er weer verder en liep naar de andere kant van het podium.

Het incident waarop Swift reageerde, was niet het enige dat de bewakingsagent deed. Meerdere fans zeggen op sociale media dat de beveiliger al langer vervelend was en dat er niks ‘raars’ aan de hand was waartegen hij moest optreden.

Ook Caitlin Gabell reageert via een filmpje op TikTok waarin ze zegt dat zij het meisje was met wie de beveiligingsagent problemen had. “Er gebeurde niks geks, gewoon wat meiden die lol hadden. Hij (de bewakingsagent, red.) wilde niet dat we amuseerden. Taylor vond dat niet leuk en hij werd weggestuurd.”

Als goedmakertje hebben Caitlin en haar vriendinnen gratis kaarten gekregen voor het concert van zondag.