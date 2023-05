Frans parket opent onderzoek naar Apple wegens “geprogrammeerde veroudering”

Het parket in Parijs heeft afgelopen december een onderzoek geopend naar Apple wegens misleidende handelspraktijken en “geprogrammeerde veroudering”. Dat gebeurde na een klacht die de Franse vereniging Halte à l’obsolescence programmée (HOP) had ingediend tegen de Amerikaanse smartphonegigant, zo meldt het parket maandag.

Het onderzoek naar de klacht, waarin wordt beweerd dat Apple-apparaten niet kunnen worden gerepareerd, is toevertrouwd aan de nationale onderzoeksafdeling van het directoraat-generaal Concurrentie, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF), aldus het parket.

In een persbericht laat de organisatie weten te hopen dat het onderzoek “de criminele aard van de serialisatiepraktijken” van de Amerikaanse groep zou bestraffen en aantonen.

Op afstand beschadigen

De genoemde praktijken “bestaan erin de serienummers van reserveonderdelen te associëren met die van een smartphone, met name via microchips, waardoor de fabrikant de mogelijkheid krijgt reparaties te beperken voor niet-erkende reparateurs”. Anderzijds zouden smartphones die met generieke onderdelen hersteld zijn, op afstand beschadigd kunnen worden, aldus HOP.

“Ter gelegenheid van het bezoek volgende maand van Tim Cook, CEO van Apple, aan Parijs voor het VivaTech-evenement, roept HOP de smartphonefabrikant op om het recht op reparatie van zijn apparaten te garanderen in een logica van een oprechte circulaire economie”, klinkt het nog.

In februari 2020 had Apple in Frankrijk ingestemd met een boete van 25 miljoen euro als onderdeel van een strafrechtelijke schikking, om een einde te maken aan vervolgingen wegens misleidende handelspraktijken.