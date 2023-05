PXL-studenten begeleiden zeeklassen van meer dan 200 lagereschoolkinderen

De leerlingen kwamen uit de volgende scholen: De Puzzel in Runkst, De Daltonschool in Meeuwen, Het Klein Atheneum in Hasselt, De Zonnewijzer in Zonhoven, De Klimaatschool in Bree en de Bilter in Heers. Ze brachten een bezoek aan de IJzertoren en de sluizen van Nieuwpoort, maakten een duinen- en een stadswandeling, leerden over biodiversiteit en gebruikten het strand voor land art, zoektochten en een strandspel.

“Dit project is voor onze studenten ontzettend waardevol”, zegt begeleidend lector Claudia Lento. “Uiteraard leren ze hoe ze kinderen iets kunnen bijleren op een heel andere manier dan in een klassieke klassituatie, maar ze ervaren ook het zot doen tijdens de bonte avond en de traantjes als ze mama of papa ’s avonds missen. Ook dat maakt van hen betere leraren.”