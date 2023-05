Amnestygroep Hasselt verzamelt 1.718 handtekeningen op drie campussen

Op donderdag 11 mei organiseerde de UHasselt een lezing over vrouwenonderdrukking en over het verzet in Iran. Amnesty International Hasselt was aanwezig op de lezing. Daar presenteerde ze ook de petitie voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele, die gevangen zit in Iran.

Olivier Vandecasteele is een humanitaire medewerker die al bijna 15 maanden onterecht in de cel zit in Iran. Hij werkte zes jaar in Iran. Op het moment dat hij zijn laatste spullen op zijn appartement ging ophalen en afscheid wilde nemen van zijn vrienden, werd hij gearresteerd. Hij werd in de gevangenis gezet zonder eerlijk proces, zonder vrije keuze van advocaat. Hij werd gefolterd en is het slachtoffer van andere inhumane behandelingen. De mensenrechten van Olivier Vandecasteele zijn dus zwaar geschonden. Amnesty vraagt dan ook zijn vrijlating.

Amnestygroep Hasselt heeft op de campussen van de hogescholen PXL en UCLL en van de universiteit UHasselt gestaan met een standje om handtekeningen in te zamelen om de vrijlating van Vandecasteele te eisen. De meeste studenten waren meteen bereid om de petitie te tekenen, zeker nadat ze uitleg kregen van de vrijwilligers van Amnesty International. Op die manier kon de lokale groep maar liefst 1.718 handtekeningen verzamelen op de campussen, een schitterend resultaat.

De groep heeft in het totaal al 3.200 handtekeningen opgehaald. De groep blijft de petitie in de toekomst nog op meerdere plaatsen aanbieden. Amnesty International Hasselt wenst alle studenten en medewerkers van de UCLL, PXL en UHasselt die de petitie tekenden hartelijk te bedanken, alsook iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen tot dit succes.

Voor meer info: www.amnesty-hasselt.be en www.facebook.com/amnestyhasselt