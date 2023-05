Jef en Mia delen 60 jaar lief en leed

Hamont-Achel

Zestig jaar geleden stapten Jef Haesen (92) en Mia Driesen (86) in het huwelijksbootje. Allebei zijn ze geboren en getogen in Achel, ook nu nog steeds hun thuishaven. Jef en Mia werkten allebei bij Philips in Eindhoven. Op 14 mei vierden ze samen met naaste familie en vrienden hun diamanten bruiloft en kregen bezoek van de burgemeester om hen te feliciteren.