Loekasjenko opnieuw in openbaar verschenen na dagenlange speculatie over gezondheid

Na dagenlange speculaties over zijn gezondheid is de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko opnieuw in het openbaar verschenen, op een afspraak met militaire functionarissen. De staatstelevisie in Minsk toonde de 68-jarige maandag in een militair groen uniform. Er waren de afgelopen dagen verschillende berichten over ziekte en een vermeende ziekenhuisopname van de politicus, die al dagen uit beeld was.