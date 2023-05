VDAB: “Werk is één van belangrijkste hefbomen voor integratie”

Vandaag ondertekenden VDAB Limburg en het Agentschap Integratie en Inburgering Limburg een regionaal actieplan. De organisaties engageren zich zo, om in de toekomst nog nauwer samen te werken in onze provincie. En dat is nodig, want werk is één van de belangrijkste hefbomen voor integratie. Het activeren van nieuwkomers is verder ook een belangrijk onderdeel in het behalen van de 80% werkzaamheidsgraad in Limburg, en bij uitbreiding heel Vlaanderen.