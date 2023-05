Europese Commissie geeft toch groen licht: Microsoft mag maker ‘Call of duty’ overnemen

“Videogames trekken wereldwijd miljarden gebruikers aan. In zo’n snelgroeiende en dynamische industrie is het cruciaal om de concurrentie en innovatie te beschermen. Onze beslissing is een belangrijke stap in die richting, door de populaire games van Activision dankzij cloudstreaming naar meer toestellen en gebruikers te brengen”, zo kondigde Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager het besluit aan.

Het Amerikaanse Activision Blizzard is een van de bekendste uitgevers van computerspellen en heeft naast Call of duty ook World of warcraft en Overwatch in zijn gamma. Toen begin vorig jaar bekendraakte dat Microsoft 68,7 miljard dollar zou neertellen voor het bedrijf, ontstond meteen de vrees voor een aanzienlijke inperking van de concurrentie in de gamingsector. De Commissie lanceerde daarop een diepgaand onderzoek.

Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen, heeft Microsoft toegezegd dat de Europese gebruikers in staat zullen zijn om de huidige en toekomstige games van Activision te streamen via een clouddienst naar keuze. De gamers krijgen ook de garantie dat ze de spelletjes kunnen spelen op elk mogelijk toestel en bestuurssysteem. De toezeggingen over de licenties gelden voor een periode van tien jaar.

Ondanks het groene licht van de Commissie is de overname nog niet rond. Zo heeft de Britse concurrentiewaakhond vorige maand de overname geblokkeerd. Ook in de Verenigde Staten blijft goedkeuring voorlopig uit.