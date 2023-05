Zonder problemen: Elise Mertens bereikt halve finales dubbelspel in Rome

Mertens versloeg in de kwartfinales aan de zijde van de Australische Storm Hunter, met wie ze het vierde reekshoofd vormt, de Hongaarse Timea Babos en de Kazachse Anna Danilina in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 19 minuten. De Limburgse en Hunter schakelden in de eerste ronde Kirsten Flipkens en de Poolse Alicja Rosolska uit. De tegenstand in de halve finales is nog niet bekend.

Mertens boekte de voorbije jaren al heel wat succes in het dubbelspel en heeft voorlopig zeventien dubbeltitels (inclusief een WTA 125K Series Title) op de teller staan. In 2022 was ze de beste in Dubai en de WTA Finals in Fort Worth met de Russin Veronika Kudermetova. Haar grootste triomfen behaalde ze aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka, met wie ze de Australian Open (2021) en US Open (2019) won, en de Taiwanese Hsieh Su-wei, waarmee ze de beste was op Wimbledon (2021).

In het enkeltoernooi verloor de 27-jarige Mertens (WTA 26) vrijdag in de tweede ronde van de Russin Anna Kalinskaya (WTA 57).