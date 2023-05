Nationaal kampioen Tim Merlier versus Arnaud De Lie in Vierdaagse van Duinkerke, waar ook Greg Van Avermaet wil doorstomen

Van dinsdagmiddag tot zondagmiddag loopt deze zesdaagse rittenkoers in Les Hauts de France. Er is niet alleen de na Parijs-Roubaix hernemende nationale kampioen Tim Merlier, of de Stier van Lescheret alias Arnaud De Lie, maar met Olav Kooij, Gerben Thijssen, Hugo Hofstetter, Cees Bol, Max Walscheid en Peter Sagan kondigt deze editie zich aan als een van de best gestoffeerde van de jongste jaren. Onder de achttien ploegen zitten acht World Tour-teams.

In principe krijgen we dinsdagmiddag in Abbeville al een eerste massaspurt. Woensdagmiddag aan de kathedraal van Laon wordt het een finish voor punchers. Genre Benoît Cosnefroy, Romain Grégoire, maar deze aankomst moet ook Greg Van Avermaet liggen.

Opnieuw een tijdrit

Voor het eerst in jaren is er opnieuw een tijdrit, dit keer in Saint-Quentin. De 15,9 km lange chrono, de etappe van vrijdag over de kasseien met finish in Achicourt en de traditionele koninginnenrit van zaterdag in Cassel zijn de drie etappes waarin het klassement beetje bij beetje wordt vastgelegd.

Voor de Fransen is deze zaterdagrit net voorbij het Heuvelland leerrijk, want in dit grensstadje wordt dit jaar ook het nationale kampioenschap over de gelijkaardige Casselberg verreden. Zaterdag moeten ze er al negen keer voorbij. Zondag dan is er de al even traditionele slotrit in Duinkerke die quasi altijd op een massaspurt uitdraait. Les Quatre Jours de Dunkerque zoekt een opvolger voor Philippe Gilbert die in zijn afscheidsjaar er de derde etappe en de eindzege pakte. Waardoor hij zijn carrière met tachtig overwinningen afsloot.