De lezing vindt op 22 mei plaats in het ontmoetingscentrum van Rapertingen. — © Serge Minten

Hasselt

Hij deelde z’n magische krachten uit via balletjes zilverpapier en beweerde dat ‘ongeneeslijk’ niet bestaat. Ruim zestig jaar na de dood van de omstreden Duitse gebedsgenezer Bruno Gröning organiseert zijn ‘Vriendenkring’ een lezing in Hasselt. “Als je er niet in gelooft, zal het niet werken.”