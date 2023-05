Loïc Lapoussin is klaar voor de ontknoping in de titelrace: “Als we nog drie keer winnen, hoeven we zelfs niet te rekenen”

Voor wie er nog aan twijfelde: Union doet nog volop mee voor de titel. Na de klinkende 3-0-zege tegen Racing Genk hebben de Brusselaars nog steeds één puntje achterstand op leider Antwerp, dus Union heeft alles in eigen handen. Als het zijn laatste drie wedstrijden wint, is het kampioen.

Union wist dat het zondagavond zeker niet mocht verliezen van Genk om in het spoor van leider Antwerp te blijven. En eigenlijk volstond een gelijkspel ook niet. Maar Union deed wat het moest doen en klopte een onmondig Genk met 3-0. In Sint-Gillis hunkeren ze naar een prijs, en bij 9 op 9 is de landstitel een feit. “We wisten voor de wedstrijd tegen Genk dat we nog vier finales moesten afwerken. De eerste van de vier hebben we alleszins gewonnen”, aldus een tevreden Loïc Lapoussin.

De 3-0-cijfers illustreren perfect het overwicht van Union afgelopen zondag, maar makkelijk wil Lapoussin de zege zeker niet noemen. “Nee, absoluut niet. Genk is een erg sterke ploeg, maar we deden het goed. We hebben drie keer kunnen scoren, dat is positief. Daarnaast hielden we ook nog eens een clean sheet, dat was al even geleden. Natuurlijk voelt het goed dat dat nu weer lukt, maar uiteindelijk blijft winnen altijd het belangrijkste.”

Komende zondag treft Union opnieuw Genk, deze keer in de Cegeka Arena. De Limburgers kregen een tik vanjewelste van Union, maar volgens Lapoussin zijn ze nog niet uitgeteld voor de titel. “Nee, dat zou ik zeker niet zeggen. Als Genk zondag wint, komt het weer naast ons in het klassement. Ze zullen zich ongetwijfeld willen revancheren en zullen vol voor de drie punten gaan. Misschien klopt het wel dat we nu een tik hebben uitgedeeld, maar ze zullen zich willen herpakken. Alles kan nog voor hen, al focussen we enkel op onszelf. Er resten ons nog drie matchen, en we moeten proberen om ze alle drie te winnen”, aldus de 27-jarige Malagassiër.

Lot in eigen handen

Het scheelde niet veel of Union was zelfs de nieuwe leider in de competitie: als Arthur Vermeeren Antwerp niet in de laatste minuut voorbij Club Brugge had geschoten, stonden de Brusselaars op kop. “Of ik gefrustreerd was door die late goal? Nee, niet echt. We weten dat Antwerp een ploeg is die alles geeft tot het laatste fluitsignaal. Als we nog drie keer winnen, zijn we kampioen. Dan hoeven we zelfs niet te rekenen.”

Union weet alleszins hoe het zijn tegenstanders pijn kan doen in die laatste drie wedstrijden: tegen Genk werden alle goals vanuit een stilstaande fase gescoord. Teuma schilderde twee corners op het hoofd van Burgess en de Maltese international zette zelf ook nog een penalty om. “Natuurlijk trainen we op stilstaande fases, we weten dat corners kunnen resulteren in grote kansen voor ons. Tegen Genk heeft dat alleszins geloond”, besluit Lapoussin, die bij Union op handen gedragen wordt. “Ik ben een speler die graag aan de bal komt en het publiek vermaakt. Tegen Genk heb ik dat alleszins een paar keer kunnen doen.”