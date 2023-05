Grote omleiding in Kozen bij start wegenwerken in Wijer

Veel verbaasde gezichten toen de Weyerstraat in Kozen deels afgesloten bleek op maandag 15 mei. Ook drie bushaltes werden niet langer bediend. De reden zijn de geplande werken in de Grotestraat die daarop aansluit.Volgens de website van de gemeente Nieuwerkerken starten die werken echt op maandag 22 mei en loopt de eerste fase tot oktober 2023. Een omleiding was nog niet meteen aan geduid. Die zou er nu wel komen, via de Weyerstraat, Dorpsstraat, Breestraat en Neercosenstraat. Een heuse omweg, want na anderhalf jaar wegenwerken is de Doorstraat nog steeds niet open. De website van Aquafin is vorige week plots aangepast, en als einddatum staat er nu plots 16 juli. De werken aan de Grotestraat later laten starten, nadat de Doorstraat weer open was, bleek geen optie. “Het eerste stuk van de Grotestraat, dat aansluit op de Weyerstraat, moet al klaar zijn tegen dat de pluk begint eind augustus. Als we dat niet doen, komen de fruittelers daar in de problemen. Eerder werkten we met tijdelijke lichten op de Grotestraat, maar omdat nu het hele wegdek wordt aangepakt, zal er totaal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Het is even doorbijten nu met die omleiding, we hopen allemaal dat de Doorstraat snel klaar zal zijn. En als de werken wat gevorderd zijn, hopen we een doorsteek via de Helstraat te kunnen maken”, zo klinkt het bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Busomleiding

Ook de bussen van De Lijn kunnen niet meer door nu. Drie haltes zijn tijdelijk opgeheven: Kozen Doorstraat, Kozen Helstraat en Kozen Mierhoop. Reizigers wordt gevraagd om de haltes Kozen Weyerstraat, Kozen Breestraat (kantKozen) en Wijer De Hoef (kant Wijer) te gebruiken. Deze omleiding zal vermoedelijk tot eind augustus gelden. len