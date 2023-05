Ergens in de buurt van Stavelot… Daar bevindt zich de droombestemming van Wilfried Nelissen (53). Over een handvol jaren zou de voormalige topsprinter diep in de Ardennen rust, natuur en het simpele leven willen omarmen. “Stromend water, meer hebben mijn vrouw en ik niet nodig. En elektriciteit, om naar de koers te kijken.“