De HAVN fietsparkeerplaats in Bree. — © Dick Demey

Bree

Het provinciebestuur maakt in het kader van de Limburgse innovatiepremie 50.000 euro vrij voor de ontwikkeling van een slimme parkeerplaats voor e-bikes. “Als we de mensen uit de auto willen krijgen, moeten we hen voldoende comfort bieden”, zegt Axel Verstrael van Streetwaves.