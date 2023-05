Zeg niet meer ‘The Weeknd’: zanger laat artiestennaam en identiteit achter zich

Op Instagram en Twitter gebruikt The Weeknd zijn echte naam: Abel Makkonen Tesfaye. Dat is een deel van zijn plan om zijn identiteit als The Weeknd op te geven. “Op een gegeven moment dat ik klaar ben om The Weeknd achter mij te laten”, zegt hij op 8 mei in een interview met W Magazine.

De zanger blijft nog wel muziek maken. “Misschien als Abel en misschien als The Weeknd”, zegt hij. Het einde van The Weeknd kan echter al dichtbij zijn. “Het album waar ik nu aan werk is waarschijnlijk een afsluitende knaller voor The Weeknd”, zegt de zanger. “Dat is iets wat ik moet doen. Als The Weeknd heb ik alles gedaan wat ik kon.”

Onder de naam The Weeknd is hij erg populair en heeft de zanger zelfs een wereldrecord te pakken. Guinness World Records heeft The Weeknd in maart namelijk uitgeroepen tot populairste artiest van de wereld. Dat is vooral door zijn succes op streamingdienst Spotify. Daar heeft de zanger maandelijks 111 miljoen luisteraars en staat hij ruim bovenaan als meest beluisterde artiest. Op de tweede plek staat Miley Cyrus, die ‘maar’ 82,4 miljoen maandelijkse luisteraars heeft.