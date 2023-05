Ex-‘De mol’-deelnemer Bouba opent “duurzame” frituur én geeft gratis frietjes weg: “Hier moet niemand zich schuldig voelen”

Bouba Kalala uit Wolvertem (Meise), ex-deelnemer van De mol, en zijn vrienden Arno Sanders (29) en Imke Bellemans (25) uit Vilvoorde bundelen de krachten in een gloednieuw concept. “We openen een duurzame frituur met tijdelijke vestiging in Vilvoorde tot eind augustus”, legt Bouba uit.

“Bedoeling is om een frituurervaring aan te bieden waar je je niet schuldig voor moet voelen. ‘A not so guilty pleasure’ (lacht). We hebben dan ook heel veel vegan en veggie snacks in de aanbieding. Wat we wel hebben van vlees is ook alleen maar van de beste labels die we konden vinden.”

“Het blijft uiteraard wel een frituur. Als je echt gezond wil eten moet je voor een slaatje kiezen (lacht). Wij willen eigenlijk het typische frietkot zijn waar iedereen welkom is en waar je na het voetbal of met een kater binnenvalt. Als het beter weer is, gaan we op ons terras ook alcoholische en non-alcoholische cocktails en fingerfood serveren.”

Buurtteam

Met Frietket gaat een droom in vervulling waar het trio al lang op zat de broeden. “We praatten al jaren op café over wat we gingen doen. We willen echt onze eigen baas worden en ons eigen ding kunnen doen.”

Het duurzame zit hem ook in het sociale. “We werken samen met jongeren uit de buurt. We hebben die eigenlijk naar binnen ‘getrokken’. Ze staan mee in voor onze sociale media en bedenken ook mee de speciale avonden die we gaan organiseren. Zo is al het idee gerezen om een voetbaltoernooi te organiseren, een FIFA-tornooi en een ‘All you can eat’. Een echt buurtteam dus. We werken ook samen met heel veel kleine handelaars uit de onmiddellijke omgeving.”

Grotere stad

Vilvoorde is om uit te proberen, na de zomer trekt het drietal naar de grote stad. “Het is allemaal nieuw voor ons. Arno heeft een paar maanden in een frituur gestaan elke avond om ervaring op te doen. Maar voor we naar het echt grote publiek gaan, hadden we de kans om hier goedkoop te kunnen huren via een wedstrijd van Broeilab die we hadden gewonnen.”

“Dat leek ons perfect om inderdaad eens te testen en te ondervinden hoe het leven als friturist eruitziet”, klinkt het. “We zijn in gesprek voor een vestiging in een grotere stad. Daar zit toch meer ons doelpubliek. Je merkt dat mensen hier heel geïnteresseerd zijn, maar in een grote stad is die vraag naar veggie en vegan toch veel groter.”

Kroketten met zeewier

Onze specialiteiten? “Ik ga prat op onze vegan stoofvleessaus. Ik vind ze persoonlijk de beste van het land (lacht). En onze eigen garnaalkroketten vallen ook in de smaak. In de plaats van garnalen zit er wel zeewier in dat in de Noordzee werd geteeld.”

Frietket is zes dagen per week open van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 22 uur. De hele zomer lang geeft Frietket gratis frieten weg aan één gelukkige winnaar. Alle info via www.instagram.com/frietket.