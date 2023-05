Baloise Belgium Tour passeert straks twee keer… het supporterslokaal van Evenepoel in Schepdaal

Het is uiteraard nog veel te vroeg om uit te maken waar Remco Evenepoel opnieuw in competitie uitkomt. Maar alvast één organisator durft luidop dromen van de komst van de wereldkampioen.

De Baloise Belgium Tour vindt straks plaats van 14 tot 18 juni. Organisator Golazo stelde onlangs in het Brusselse kantoor van Baloise de slotetappe voor. Start en finish liggen in Brussel en het peloton passeert ook twee keer in… Schepdaal, het dorp waar Remco Evenepoel opgroeide en waar zijn ouders nog wonen. “We passeren twee keer zijn supporterslokaal ‘In de Rustberg’”, verduidelijkte Christophe Impens tijdens de voorstelling waar ook een videoboodschap werd getoond waarin Evenepoel de lof bezong van ‘zijn’ Brussel. Door het gedwongen vertrek van de wereldkampioen uit de Giro lijkt een deelname niet eens zo’n gek idee. “We droomden ervan om Remco als toeschouwer langs het parcours te zien staan, in het roze”, klinkt het nu bij de organisatie. “We laten Remco en de ploeg eerst deze opdoffer verwerken maar daarna kunnen we de temperatuur meten omtrent een eventuele deelname.”