VOORBESCHOUWING GIRO 2023. Rit 10 (Scandiano-Viareggio). Een kans voor de sprinters of rijden de vluchters opnieuw tot de streep?

Met vijf renners die binnen de 22 seconden staan, start de Giro zonder leider Remco Evenepoel zo goed als opnieuw. Krijgen de voor het klassement ongevaarlijke vluchters dinsdag de vrije baan? Of de sprintersploegen proberen in Viareggio al een vijfde sprint te forceren. We gokken op een spurt.

Kort:

Start: om 12.05 uur

Aankomst: om 17.15 uur

Afstand: 196,2 km

Het parcours:

De tiende rit is niet bepaald vlak, maar dan ook weer geen reuzendoder. Het is een typische Italiaanse overgangsrit. Met 2863 hoogtemeters komen we in de buurt van de zaterdagetappe naar Fossombrone (2929), al was de afstand toen tien kilometer langer. Met de Passo del Radici na 87,5 km komen we niet alleen op het hoogste punt van de dag, maar daarna is het hoofdzakelijk dalend. Eerst trekt de Giro door de Toscaanse Apennijnen om te eindigen in een badstadje aan de Tyrreense kust.

Onze sterren:

Ineos-Grenadiers zal met vijf renners in de eerste dertien niet zonder slag of stoot de ‘maglia rosa’ afgeven. Na negen dagen lijkt de Britse ploeg in de breedte de sterkste formatie. Het is genoeg dat er een type Leknessund in de vluchtersgroep zit om ze niet al te ver weg te laten rijden. We kunnen hier namen als Simon Clarke of Simone Velasco opgooien, maar evengoed Vincenzo Albanese aan dit lijstje toevoegen. Komt het tot een spurt, dan zijn we ook benieuwd of Arne Marit na zijn vierde plaats van San Salvo nog eens op volle sterkte kan sprinten.

In de stand om het paars is er momenteel een verschil van 13 punten tussen leiden Jonathan Milan en Kaden Groves. Mads Pedersen heeft een achterstand van 24 punten.

*** Kaden Groves

** Jonathan Milan, Mads Pedersen

* Fernando Gaviria, Michael Matthews, Arne Marit

Dit zijn de sleutelmomenten:

Hét obstakel van de dag is de goed lopende Passo delle Radici waarvan de top op 1.527 meter hoogte ligt en ergens de grens vormt tussen de provincie van Modena en Lucca. Het begint eigenlijk al met de Pian del Monte (8 km lang, gemiddeld 5,1 procent stijgend) die een soort springplank is naar hét obstakel van de dag.

De weg klimt nagenoeg 40 km lang, al zijn het eerder mooi oplopende wegen. Pas de laatste drie kilometer is het wat steiler. De col is in tweede categorie ingedeeld. Vanuit de startplaats Scandiano gaat het ook al meteen bergop. Met andere woorden: de eerste 87,2 km kan niet alleen de vlucht van de dag gestalte krijgen, maar de koplopers moeten dan ook proberen een zo groot mogelijke voorsprong te verwerven. Daarna gaat het hoofdzakelijk bergaf. De beklimming van Monteperpoli (vierde categorie, na 120,7 km) is ideaal om de kopgroep uit te dunnen. 2,4 km lang loopt het gemiddeld 8,4 procent op.

Dan is er nog de niet geklasseerde helling in Montemagno die op 17,8 km van de streep ligt. Die heuvel kan aangegrepen worden om nog eens de groep voorin te filteren. Op voorwaarde dat de sprintersploegen de vluchters de nodige ruimte gaven. De weg van Camaiore naar Viareggio is bekend van de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. De laatste drie kilometer gaat het op de kustweg rechtdoor. Het is ook zo vlak als wat.

De laatste kilometers kan de wind ook nog een rol spelen. Al is het slechts 3 Beaufort. Dat is net te weinig of net genoeg om het peloton alsnog op de kant te zetten.

Dit moet u nog weten:

* Geraint Thomas is de derde leider van deze Giro na Remco Evenepoel, Andreas Leknessund en opnieuw Remco Evenepoel, maar de vraag is of er dinsdagmiddag een roze trui zal te bespeuren zijn in het peloton. Trekt G de ‘maglia rosa’ aan of rijdt hij uit respect voor onze landgenoot in de merkentrui om dan op het podium achteraf de trui te ontvangen?

* Het peloton krijgt nog maar eens regen over het hoofd. Ze voorspellen bij de start in Scandiano 4,4 mm neerslag per vierkante meter, slechts dertien graden en een gevoelstemperatuur van elf graden. De hele dag door is het zijwind.

* Scandiano is een stad in de provincie Reggio Emilia, behorend tot de regio Emilia-Romagna. Het is de geboorteplaats van Romano Prodi die tot twee keer toe Italiaans premier werd en ook voorzitter van de Europese Unie.

* Viareggio heeft heel wat scheepswerven. Tien van de wereldtop van de scheepsbouwers hebben er hun hoofdkwartier. De visserij en bloemteelt zijn de andere pijlers van de lokale economie.

* Viareggio is ook een carnavalstad. Sinds 1873 is er jaarlijks één van de spectaculairste optochten van het land.

* Het is een badplaats met internationale renommee. Tijdens de zomermaanden juli en augustus vindt het Puccini-festival plaats, genoemd naar de componist Giacomo Puccini die van 1858 tot 1924 leefde.