Intermarché-Circus wil met sprintbom Gerben Thijssen en Loïc Vliegen scoren in Duinkerke

In 2018 was Dimitri Claeys eindlaureaat van de Vierdaagse van Duinkerke. Tijdens de 67e editie moet hij, als sportdirecteur, de troepen van Intermarché-Circus op weg zetten naar de roze leiderstrui. Het team rekent deze week voor de massasprinten op Gerben Thijssen. Wat betreft het eindklassement legt het zijn lot in handen van Loïc Vliegen.

“Ik verwacht toch wel enkele kansen voor Gerben om zich te laten zien in de sprint. Tijdens die eerste en laatste etappe bijvoorbeeld. Hij heeft sinds zijn ritzege in Duinkerke vorig jaar enorme stappen vooruit gezet. Gerben heeft ondertussen een mooi voorjaar achter de rug met enkele knappe zeges”, zegt Claeys. “Met Loïc spelen we voor het eindklassement. Ik heb als oud-renner heel goede herinneringen aan deze Vierdaagse van Duinkerke. Ik won die immers en ben er nu voor het eerst aan de slag als sportdirecteur.”

De renners zullen deze editie ook een individuele tijdrit op het menu krijgen. Al is dat iets waar ze bij Intermarché niet op zaten te wachten. “Misschien is dat eerder een nadeel dan een voordeel voor onze ploeg maar we kunnen er niet omheen”, aldus Claeys. “Wij hebben geen echte tijdritspecialist mee en dus is de kans groot dat we daar wat tijd verliezen voor het eindklassement. Loïc in een goede dag kan echter zijn mannetje staan tijdens een race tegen de klok over ongeveer 16 kilometer.”

“Wij investeerden deze winter in het tijdrijden bij Loïc. We deden enorm veel testen, ook op de piste. Onze tijdritfietsen staan op punt en wij beschikken over goede tijdritpakken. Loïc moet ervoor zorgen dat hij zo min mogelijk tijd verliest op de specialisten maar echt heel veel schrik moeten we van die tijdrit niet hebben.”